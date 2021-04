Slutt for Senkveld etter 20 år

innenriks

– Det har vore mange berebjelkar i TV 2s sendeskjema gjennom historia til kanalen. Senkveld har vore eitt av dei aller største, seier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i ei pressemelding.

Senkveld hadde premiere på i 2001 med Tommy Steine og HC Andersen som programleiarar. Mellom 2003 og 2018 vart programmet leidd av Harald Rønneberg og Thomas Numme, før Helene Olafsen og Stian Blipp tok over.

– Alle gode ting kjem til ein slutt. Det gjeld òg for Senkveld, som har gitt oss to tiår med gode opplevingar. Programmet har betydd svært mykje for sjåarane og gjort ein enorm jobb for TV 2. No går vi mot nye tider og må vende blikket framover. Vi skal fornye oss, og TV 2 må derfor prioritere annleis, seier Haldorsen.

(©NPK)