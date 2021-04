Trond Sundnes blir ny konsernsjef i DN-eigar NHST

innenriks

Sundnes har tidlegare vore utviklingsredaktør, leiar og journalist i Dagens Næringsliv. Han kjem frå stillinga som konserndirektør i NHSTs globale publikasjonar.

Til DN seier Sundnes at han trur bakgrunnen har gitt han forståing for både selskapet og medieøkonomien.

Styret i NHST har sidan oktober jobba med å finne ein ny konsernsjef etter at dåverande konsernsjef Hege Yli Melhus Ask varsla at ho sluttar i jobben.

Styreleiar Anette Olsen i NHST seier at prosessen har vore grundig, og at eit eksternt rekrutteringsfirma har vore med i prosessen.

– Vi synest jo det er utruleg hyggjeleg no å ha ein intern, ikkje berre kandidat, men no òg valt intern person som kjenner organisasjonen veldig godt og har vore her i mange år, som no har takka ja til jobben, seier ho til avisa.

