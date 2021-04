Advokat Tor Kjærvik drepen – kollegaer i sorg

innenriks

I samråd med dei etterlatne stadfesta politiet tysdag formiddag at det var den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) som vart skoten og drepen på Røa seint måndag kveld.

Det var like før klokka 21 måndag kveld at skytinga fann stad på ei privatadresse på Røa. Ein mann i 30-åra vart raskt arresterte, sikta for drap.

– Sikta og avdøde har ein nær relasjon. Dette er ei vanskeleg sak for dei pårørande, seier seksjonsleiar Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt om drapet tysdag formiddag.

Den sikta mannen skal ifølgje forsvarar John Christian Elden ha meldt seg sjølv for politiet.

– Eg er kontakta av sikta for bistand og er utnemnt som forsvarar. Han melde seg sjølv til politiet, og vi tek det roleg og planlegg avhøyr i dag om det lèt seg gjennomføre, seier Elden til NTB.

Den profilerte forsvarsadvokaten er sjølv oppteken i ei rettssak i Agder lagmannsrett. Derfor vil kona, advokat Sol Elden, vere den som hjelper den sikta i innleiinga av etterforskinga.

Kollegaer i sorg

Kjærvik har gjennom ei årrekkje vore forsvarar i fleire svært omtalte drapssaker, mellom anna Orderud-saka, der han var forsvarar for Kristin Kirkemo. Han var fram til 70-årsdagen i slutten av mars fast forsvarar i Oslo tingrett og hadde framleis fleire rettssaker i kalenderen der han skulle hjelpe klientar.

Mange kollegaer gav tysdag uttrykk for sorg og sjokk over den brå bortgangen til den respekterte advokaten.

– Forferdeleg og uverkeleg trist bodskap å få, opplyser ein av Kjærviks kollegaer, advokat Ola Lunde, til NTB.

Advokat Frode Sulland stod i retten med Kjærvik då dei forsvarte dei tiltalte søstrene under Orderud-saka.

– Som alle andre opplever eg dette som forferdeleg tragisk. Ekstra spesielt er det òg fordi eg bur svært nær der det skjedde, og var ute for å gå ein kveldstur omtrent på drapstidspunktet. Det gjer dette spesielt opprørande, seier advokat Frode Sulland til Advokatbladet.

– Eg er i fullstendig i sjokk. Tor Kjærvik var verkeleg ein av dei beste vi hadde av forsvararar. Han gjorde ein imponerande innsats i Orderud-saka og viste seg som ein lågmælt og roleg advokat, som oppnådde veldig gode resultat for klientane sine, seier advokat Mette Yvonne Larsen til VG.

Rundspørjing i nabolaget

Fleire vitne skal ha sett delar av hendingsgangen måndag kveld. Teknisk og taktisk etterforsking vart gjennomført på åstaden gjennom heile natta. I tillegg dreiv politiet rundspørjing i nabolaget der skytinga fann stad.

Ein nabo har fortalt til NTB at ho høyrde tre–fire skot. Politiet vil tysdag prøve å avhøyre den sikta mannen. Det vil òg bli gjennomført ytterlegare undersøkingar på åstaden og avhøyr av vitne som kan ha betydning for saka.

Det er ikkje kjent kva som skal vere motivet for drapet og politiet ville tysdag ikkje utdjupe kva dei så langt veit om årsakene til drapet.

– Dette er ei veldig vanskeleg sak, og det er mange omsyn å ta her. Politiet er redd for å påverke etterforskinga dersom det blir gitt meir informasjon no, sa seksjonsleiar Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til pressa tysdag formiddag.

Lang karriere som forsvarer

Kjærvik hadde nyleg fylt 70 år og har ein lang yrkeskarriere som forsvarar bak seg. Han var framleis i jobb som advokat, knytt til advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjend som forsvararen for Kristin Kirkemo under Orderud-saka, men var òg forsvarar under Nokas-saka i Stavanger, Landås-saka i Bergen og i straffesaka om innsidehandel mot Rune Brynhildsen. I september 1996 gjekk han rett ved sida av ein klient som vart skoten og drepen i inngangspartiet til Oslo tinghus.

Sjølv om han fråtredde som fast forsvarer i Oslo tingrett då han fylte 70 år, var Kjærvik framleis aktiv og stod oppført som møtande forsvarar i fleire fastsette straffesaker i Oslo tingrett dei neste månadene. Ifølgje kalenderen til Oslo tingrett var Kjærvik sett opp som forsvarar i ei sak onsdag.

Kjærvik var ferdig utdanna jurist i 1978. Han vart politifullmektig ved Romerike politidistrikt, og seinare konstituert politimeister i Sør-Varanger. Sidan gjekk han over i rolla som forsvarar. Tor Kjærvik hadde òg idrettsbakgrunn innan handballen.