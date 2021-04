Børsen slo tilbake

innenriks

Pessimistiske vaksinemeldingar prega børsen negativt innleiingsvis tysdag, men fekk likevel ikkje avgjerande betyding for børsutviklinga. REC Silicon, vinnaren på tysdag med ein kursauke på 10,1 prosent, var blant selskapa som trekte med seg hovudindeksen over nullstreken.

Scatec Solar (+6,6 prosent), Crayon Group (+5,8), Schibsteds B-aksjar (+4,7) og Atea (+4,5) følgde på topp 5-lista tysdag.

Seismikkselskapet TGS-Nopec (-8,1 prosent), Aker Solutions (-4,3) og Kitron (-3,5) dominerte i motsett ende av skalaen.

Nordsjøolja vart tysdag ettermiddag omsett for snautt 64 dollar fatet, rundt 1,2 prosent over førre sluttkurs.

Biletet er tilsvarande positivt òg elles i Europa. DAX 40 i Frankfurt og CAC 40 i Paris låg an til å stige høvesvis 0,2 og 0,3 prosent. FTSE 100 i London låg an til å avslutte handelsdagen omtrent på same nivå som der den starta.

