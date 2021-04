Dei aller fleste føler seg trygge på at helsedata ikkje kjem på avvegar

innenriks

Haldningane til folk er endra frå same tid i fjor, då 66 prosent følte seg utrygge, og berre 22 prosent sa at dei føler seg trygge.

Det kjem fram i ei ny måling frå Kantar for Forskingsrådet.

I ei pressemelding skriv Forskingsrådet at sjølv om mange framleis er urolege, er det vesentleg færre no enn tidlegare som bekymrar seg.

Dei meiner dette kan ha samanheng med aukande fokus og betre praktisering av datatryggleik og personvern (GDPR).

– Eg trur koronapandemien har gjort at mange ser verdien i helsedata og betydninga av data, og at vi alle bidreg til at det offentlege helsevesenet har best mogleg innsikt og verktøy i arbeidet sitt, seier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskingsrådet.

I undersøkinga kjem det òg fram at 44 prosent veit at pasienten eig helsedataa sine som er samla inn av fastlege eller sjukehus. Ein tredel trur det er offentlege helseaktørar som eig helsedata.

(©NPK)