Det var advokat Tor Kjærvik som vart funnen drepen på Røa i Oslo

Kjærvik har gjennom ei årrekkje vore forsvarar i fleire svært omtalte drapssaker, mellom anna Orderud-saka, der han var forsvarer for Kristin Kirkemo.

Fleire av Kjærviks advokatkollegaer er i sorg, melder VG.

Det var like før klokka 21 måndag kveld at skytinga fann stad på ei privatadresse på Røa. Ein mann i 30-åra vart raskt arrestert, sikta for drap.

Politiet har opplyst til NTB at sikta ikkje er kjent for politiet frå før. Han er etnisk norsk og norsk statsborgar. Relasjonen mellom den drepne og sikta har ikkje politiet ønskt å kommentere.

Kjærvik hadde nyleg fylt 70 år og har ein lang yrkeskarriere som forvarar bak seg. Han var framleis i jobb som advokat, knytt til advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjend som forsvararen til Kristin Kirkemo under Orderud-saka, men var òg forsvarar under Nokas-saka i Stavanger, Landås-saka i Bergen og i straffesaka om innsidehandel mot Rune Brynhildsen.

Han var framleis svært aktiv og stod oppført som møtande forsvarar i fleire fastsette straffesaker i Oslo tingrett dei neste månadene.

Kjærvik var ferdig utdanna jurist i 1978. Han vart politifullmektig ved Romerike politidistrikt, og seinare konstituert politimeister. Han gjekk sidan over i rolla som forvarar. Kjærvik hadde òg idrettsbakgrunn innan handballen.