Drapssikta i Oslo enno ikkje avhøyrt

innenriks

Det var like før klokka 21 måndag kveld at skytinga fann stad på ei privatadresse på Røa. Den eine mannen vart stadfesta død på staden. Den andre – ein mann i 30-åra – vart arresterte, sikta for drapet.

Fleire vitne skal ha sett delar av hendingsgangen. Gjennom natta har politiet drive teknisk og taktisk etterforsking, og dessutan rundspørjing i nabolaget der hendinga fann stad.

– Sikta har førebels ikkje fått utnemnt forsvarar, og så snart han har fått det vil det bli gjennomført avhøyr, seier krimleiar Anders Johnsrud ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB tysdag morgon.

Han forklarer at politiet førebels ikkje har noko informasjon om at det skal vere fleire involverte i saka. Johnsrud vil ikkje seie noko om mogleg relasjon mellom dei to mennene.

– Det er eit sentralt tema for etterforskinga om dei kjenner kvarandre frå før, men vi ønskjer ikkje å gå ut med det per no, seier han.

– No blir samanfatta informasjon frå det arbeidet som har vorte gjort i natt, og så vil det leggjast ein plan for den vidare etterforskinga, seier Johnsrud, som legg til at politiet førebels ikkje kan gå ut med meir informasjon i saka.

Drapssaka er den første i Noreg i år.

