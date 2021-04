innenriks

Han nektar å ha vore inne i leilegheita natta Lid vart drepen, skriv NRK.

Lid vart funnen død i leilegheita si i Suldalen i Kristiansand i fjor. Tre menn på høvesvis 55, 46 og 36 år er tiltalte for grovt ran, og to av dei for drap.

Ingen av dei tre erkjende straffskuld då rettssaka starta måndag.

