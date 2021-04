Erna Solberg: Problema med J&J-vaksinen har liten påverknad på gjenopninga

innenriks

Men det at Johnson & Johnson tysdag varslar at dei utset utrullinga av vaksinen i Europa medan moglege biverknader blir granska, påverkar ikkje gjenopningsplanen i Noreg, seier Solberg.

– For gjenopninga framover er det framleis tre parametrar vi skal vurdere, og vaksinane er eitt av dei. Hovudtyngda av Johnson-vaksinen ville komme i juni, så for neste trinn i mai vil han ha mindre betydning, seier statsministeren.

– Men det har betydning for når vi er ferdig med vaksinasjonen, det må vi vere tydelege på. Då er det endå viktigare at vi oppnår resultat på dei to andre parametrane, smittesituasjonen og kapasiteten i helsevesenet. Jo færre vaksinerte, jo viktigare blir dei andre parametrane i ei vidare gjenopning, seier Solberg.

(©NPK)