Færre pasientar på sjukehusa i fjor

innenriks

Nedgangen har vore størst for planlagde behandlingar, men også umiddelbar hjelp er redusert, viser tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

På grunn av koronapandemien har sjukehusa vore nøydde til å prioritere annleis i 2020, spesielt på grunn av det auka behovet for intensivplassar.

Det har bidrege til ein nedgang i talet på pasientar på somatiske sjukehus på alle omsorgsnivå.

Talet på pasientar med døgnopphald har gått ned med 7 prosent, medan talet på liggedagar har gått ned 11 prosent. Det utgjer 380 000 færre liggedøgn i 2020 samanlikna med 2019, viser SSBs tal.

Døgnopphald på sjukehus inkluderer både planlagde opphald og umiddelbar hjelp. I 2020 utgjorde dei planlagde døgnopphalda åleine 28 prosent av alle opphald, noko som er ein nedgang på 16 prosent frå året før, medan døgnopphald for umiddelbar hjelp har gått ned med 3 prosent.

Tala viser ein nedgang for nesten alle diagnosegrupper, men kreftpasientar har hatt ein mindre nedgang enn andre grupper.

Planlagd behandling av ulike former for kreftsvulstar har gått ned med 8 prosent, medan det for umiddelbar hjelp har vore ein auke på 11 prosent, melder SSB.

