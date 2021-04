Framleis høge smittetal i Stavanger – 40 nye smitta

innenriks

Stavanger kommune opplyser at 33 av dei smitta er nærkontaktar og at éin har usikker smittekjelde. For dei siste seks er smittekjelda ukjend.

Tre av dei smitta er under 10 år, medan ytterlegare 14 er under 20.

1.030 testa seg i Stavanger måndag.

Smittetala i kommunen gjorde eit hopp måndag samanlikna med dei siste dagane. Då vart det registrert 37 nye smitta, medan det i dagane før var registrert mellom 7 og 19 tilfelle.

Talet på tysdag er 24 høgare enn snittet for dei siste 14 dagane. På same dag for ei veke sidan var talet 11.

Ordførarane på Nord-Jæren skal diskutere smittesituasjonen og vurdere behovet for eventuelle nye tiltak tysdag ettermiddag.

(©NPK)