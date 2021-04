Hortemo: Vaksinasjonen i Noreg vil bli betydeleg forseinka utan J&J-vaksinen

innenriks

Det seier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NTB etter at Johnson & Johnson vedtok å utsetje utrullinga i USA medan sjeldne, men alvorlege blodpropptilfelle hos vaksinerte blir granska.

– Eg synest det høyrest ansvarleg ut, og for så vidt lurt òg å sjå nøye på dei erfaringane som er gjorde i USA, før ein startar utrullinga i Europa. Det er ei unik moglegheit til å gjere det, seier Hortemo.

Det er dei same biverknadene som har ført til ei gransking av AstraZeneca-vaksinen, som framleis ikkje er teken i bruk igjen i Noreg. Dei to vaksinane byggjer på same teknologi.

– Medan forseinkinga vil bli veldig kort utan AstraZeneca, vil ho bli betydeleg større viss ein ikkje skal bruke Johnson-vaksinen. Det har òg med at han berre blir gitt i ein dose å gjere, seier han.

