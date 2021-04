innenriks

Karbonadedeigen kan innehalde råvare frå eit parti norsk storfekjøtt der det er mistanke om salmonella.

Fleire kjøttprodukt har så langt i år vorte trekte frå butikkhyllene på grunn av salmonellautbrot, men til no har det vore snakk om importert kjøtt frå Tyskland.

For begge produkta er det pakkar med siste forbruksdato 26. april 2021 som blir trekt tilbake. Produkta har vore selde i alle Rema 1000-butikkar, utanom i Troms og Finnmark, Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylke.

Forbrukarar blir bedne kaste eller returnere produktet til butikken det er kjøpt for refusjon.

– Bakterien døyr ved tilstrekkeleg varmebehandling, og god kjøkkenhygiene og riktig varmebehandling gjer at ein unngår å bli sjuk dersom ein har ete av dei aktuelle produkta, understrekar selskapet i pressemeldinga.

Bakteriar innan slekta Salmonella er årsak til sjukdommen salmonellose hos mellom anna husdyr og menneske, ifølgje Veterinærinstituttet

Bakteriane blir skilde ut med avføring og smittar via ureint fôr, mat eller vatn og ved kontakt med infiserte dyr eller menneske under dårlege hygieniske forhold. Bakteriane kan overleve i fleire månader i organisk materiale, og under visse vilkår kan dei formeirast i fjøs og miljø.

