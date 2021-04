NHO Luftfart negativ til flyplassutbygging i nord

innenriks

NHO Luftfart var måndag i Stortinget for å gi innspela sine til NTP, og var positive til planane for Oslo lufthamn, og dessutan intercitytog mellom Stokke og Sandefjord.

Prosjekta i Bodø og Mo i Rana vart derimot kritiserte, melder NRK.

I høyringsfråsegna skriv NHO Luftfart at lufthamna i Bodø – som skal flyttast 900 meter – berre bør utbetrast, og at flyplassen i Mo i Rana ikkje er samfunnsøkonomisk lønnsam.

Fylkesrådsleiar i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) reagerer.

– Eg synest jo det er rimeleg spesielt at NHO Luftfart vel å spreie uvisse i ein så kritisk fase til begge prosjekta. Dei einaste prosjekta dei løftar fram er ein tredje rullebane på Gardermoen og ei togstrekning i sør, seier han.

NHO Luftfart på si side seier at dei i utgangspunktet er positiv til utbygging av lufthamner i Noreg, men at prosjekta det er snakk om er for lite lønnsame. Dei fryktar dermed at utgiftene må dekkjast av flyselskapa og passasjerane.

Høyringsfristen til NTP er sett til 1. juli.

