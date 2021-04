NHO-sjefen fornøgd med koronalettar

innenriks

– Det er bra at heimekontor ikkje lenger er påbode over heile landet. Arbeidsgivar kan gjere gode vurderingar av kven som bør vere til stades, og kven som kan jobbe heimanfrå, seier NHO-sjefen om lettane som kjem med første del av gjenopningsplanen for Noreg.

Han er òg fornøgd med at forbodet mot skjenking av alkohol blir oppheva, til fordel for ein avgrensa variant med krav om matservering, og poengterer at dette «betyr mykje for omsetninga i ein bransje som er spesielt hardt ramma av pandemien».

No håpar han at det snart blir mogleg å sleppe ytterlegare opp for arbeidsreiser, så fleire kan komme tilbake til jobben sin.

– Det er positivt at den søknadsbaserte innreiseordninga blir utvida og kan brukast i alle bransjar. Med testing og godkjende karanteneordningar skal det vere mogleg å unngå at smitte blir spreidd vidare i samfunnet, seier han.

