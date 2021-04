NRK halverte reisekostnadene i koronaåret

innenriks

Ifølgje Klassekampen var reisekostnadene i 2019 på 136 millionar kroner.

I kroner var nedgangen til 2020 størst i NRKs innhaldsdivisjonar, som gjekk frå reising for 117 millionar kroner til 60 millionar kroner. Divisjonane står for program og nyheiter for tv, radio og nett. Avdelinga for teknologi og stab gjekk frå 15 til 4 millionar kroner i reiseutgifter.

– Eg er heilt sikker på at det er ein god del av reisene som vi gjorde tidlegare, som vi ikkje kjem til å halde fram med når dette er over, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Det gjeld i særleg grad reiser for å delta på korte møte andre stader i landet, som frå Oslo til Trondheim eller Tromsø. Den typen møte kan erstattast av møte på digitale plattformer, legg han til.

(©NPK)