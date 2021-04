No kjem dommen til koronakommisjonen: – Håpar det blir ein sakleg debatt

innenriks

– Eg håpar at det skal bli ein sakleg og ordentleg debatt som ikkje fokuserer på dei feile tinga. Og som fokuserer på lærevilje og forbetring, seier Kvinnsland til NTB.

Den rutinerte helsetoppen har leidd kommisjonen som har sett på korleis Noreg har takla pandemien. Onsdag leverer dei konklusjonane sine, råd og tilrådingar til regjeringa.

– Eg trur det er masse å lære. Og forhåpentleg mange brukbare konklusjonar, seier leiaren for granskingskommisjonen, som har tolv medlemmer.

Løyndomsfull

Regjeringa har allereie teke noko sjølvkritikk, til dømes når det gjeld tilgangen til smittevernutstyr og importsmitte.

Men Kvinnsland vil førebels ikkje seie om det blir ein kritisk rapport.

– Eg vil ikkje svare på det. Eg håpar han blir oppfatta som sakleg.

– Er det nokon som har grunn til å vere bekymra?

– Det får du vite på onsdag.

Behov for fleire granskingar

Kvinnsland understrekar at det berre er ein del av pandemien dei har følgt skikkeleg grundig, først og fremst dei første månadene.

Og han har allereie gjort det tydeleg at det er behov for å sjå nærare på fleire delar av handteringa, mellom anna vaksinasjonsstrategien.

– Vi har sett på alt som ligg forut for 12. mars i fjor, med kor førebudd ein var. Så er det sjølve nedstenginga av landet 12, mars, og så er det gjenopninga som vart lagt fram i mai i fjor. På dei områda er det ei klassisk djupnegransking.

Bevegeleg mål

Kommisjonen har òg sett på tida som følgde. Men der er det vanskelegare å konkludere, sidan koronaen langt ifrå er ferdig.

– Det kjem heile tida nye element inn som påverkar biletet. Og det å granske under sånne føresetnader er for så vidt greitt, men det vil alltid vere ei uvisse ved det.

– Tenkjar du at det bør komme ein ny, heilskapleg gransking, sånn som de har gjort?

– Det vil eg jo håpe. Om det skal gjerast noko i mellomtida, så er det opp til regjeringa. Men ein bør jo leggje opp til at ein på eit eller anna tidspunkt får ein meir trygg fasit.

– Stort ansvar

Koronakommisjonen byrja for alvor arbeidet 1. juni i fjor og har jobba fram til slutten av mars. Det er den endelege rapporten deira som blir levert onsdag.

– Det er klart eg er spent. Eg både gruar og gler meg, men eg gler meg vel mest. For dette er eit stort ansvar som det kan vere greitt å få lagt av seg.

Kvinnsland håpar rapporten kan vere nyttig på to måtar:

– For det første, at det er korrekt historieskriving. Det er alltid viktig. Det andre er jo at vurderingane blir oppfatta som haldbare og gode.

– No comments

– Trur du det er mange som blir overraska over det de kjem med?

– Det tør eg ikkje ha så sterke oppfatningar om. Problemstillingane er jo ganske belyste ute i offentlegheita gjennom dette året. Hovudtemaa vil vel bli oppfatta som kjende. Det vil vere avhengig av kva ståstad ein har, tenkjer eg.

– Så det kjem ikkje nokon bomber, ting som de har avdekt som ingen har høyrt om før?

– No comments.

