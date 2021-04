Nybø utvidar innreisemoglegheitene for utanlandsk arbeidskraft

innenriks

– Dei som har eit strengt nødvendig behov for personar for å halde verksemda i gang, kan no søkje om å få inn arbeidskraft, seier ho til NRK.

Ordninga blir endra til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekt eller bedrifter. Ho blir gjort bransjenøytral og kan dermed gjelde for både bedriftsleiarar, forskarar, profesjonelle idrettsutøvarar og skodespelarar.

Det blir stilt krav til at arbeidstakaren har spesialisert kompetanse, og at denne ikkje er tilgjengeleg i den norske arbeidsmarknaden.

Ifølgje NRK vil dette vere nokre av endringane regjeringa vil leggje fram på pressekonferansen seinare tysdag.

