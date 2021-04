Rapport: Varige koronavanar kan redusere flaskehalsproblem i trafikken

innenriks

Medan rapporten, utarbeidd av Oslo Economics for Statens vegvesen, slår fast at talet på fritidsreiser dei neste 30 åra vil auke med minst 17 prosent, er utvikling for arbeidsreiser heilt i det blå.

Kor mange som etter pandemien ønskjer og har moglegheit til å halde fram med meir heimekontor, kan nemleg gjere betydelege utslag i utviklinga.

Dersom vanane etablert under koronapandemien set varige preg på reisemønster, vil bilbaserte reiser til og frå jobb falle med 5 prosent, medan køyring i arbeid har nullvekst.

– Dette kan bety at rushtida i byane blir kortare. Sjølv ei relativt lita endring i når reisene skjer, kan kutte trafikktoppar og gi betre flyt, påpeikar Vegvesenet i ein kommentar til rapporten.

Dersom vi derimot går rett tilbake til ein ny normalsituasjon med vanane vi hadde før pandemien, vil arbeidsreisene auke med 21 prosent.

Fire scenario

Rapporten er utarbeidd for å gi Vegvesenet eit betre bilete på korleis transporten vil utvikle seg i framtida.

– Vi skal leggje til rette for auka mobilitet i samfunnet, men også bidra til å styre utviklinga i riktig retning, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I rapporten tek dei for seg fire ulike scenario:

* «Ein ny kvardag» der både nye teknologi og nye vanar dominerer,

* «I kvar si retning» der ny teknologi, men gamle vanar dominerer.

* «Koronapandemien set spor» der teknologiutviklinga går sakte, men nye vanar dominerer,

* «Historia gjentek seg» der teknologiutviklinga går sakte og gamle vanar dominerer.

Elektrifisering

Transportsektoren skal gjennom ei grøn omstilling fram mot 2050 då Noreg skal ha vorte eit nullutsleppssamfunn. Allereie om åtte år skal utsleppet frå transportsektoren halverast.

– Viss koronaen gir nye vanar, kan det bidra til måla om miljøvennleg transport i byområda, seier vegdirektør Hovland.

Elektrifisering blir forventa å vere det viktigaste tiltaket for å redusere utslepp frå vegtransporten. Den raske reduksjonen i batterikostnader kan bidra til omstillinga allereie før 2050, meiner Oslo Economics.

Også anna teknologisk utvikling, som sjølvkøyrande og oppkopla køyretøy, kan bli avgjerande.

– Skal teknologiske moglegheiter på transportområdet kunne takast i bruk krevst ein tydeleg plan og ein koordinert innsats frå transportstyresmakter og andre offentlege etatar – både nasjonalt og internasjonalt, heiter det i rapporten.

