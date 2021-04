Solberg om sjokkavgjerda til Johnson & Johnson: – Dette er dårlege nyheiter

innenriks

Statsministeren skulle tysdag komme med gode nyheiter og starte gjenopninga av Noreg. Utviklinga i USA, der ein ser få, men alvorlege sjukdomstilfelle som minner om dei som sette AstraZeneca-vaksinen på vent i Noreg, skaper reaksjonar.

Johnson & Johnson varslar nemleg full stans i leveransane til Europa, og at vaksinen ikkje skal brukast her før saka er granska meir.

– Det er ei dårleg nyheit for oss, for i juni skulle vi ha vaksinert veldig mange med denne vaksinen. Då hadde vi fått eit stort volum som ville sørgt for at mange hadde vore ferdig vaksinert inn i sommarferien. No vil mange ha fått første dose, som gir godt vern, men det kan bli ei forseinking før alle er fullvaksinert, seier Erna Solberg til NTB.

Førstestikket kan redde sommaren

Ifølgje Folkehelseinstituttet kan det ta inntil tolv veker lenger før alle nordmenn er fullvaksinert viss vi ikkje kan bruke Johnson & Johnsons vaksine.

Solberg understrekar at det ikkje vil ta tolv veker meir før alle har fått første vaksinestikk. Sjølv éin dose med vaksinane som krev to dosar, gir eit visst vern. Det kan vere det som reddar håpet til nordmenn om ein meir normal sommar.

– Det er sluttdatoen for når alle er ferdig fullvaksinert som kan bli forseinka med tolv veker. Det som er så spesielt, er at det er ein éindosevaksine, som gjer at du blir ferdig mykje tidlegare. Men det blir ikkje ei så lang utsetjing før folk har fått eitt stikk, seier Solberg.

Minner om AstraZeneca-biverknadene

Norske helsestyresmakter har følgt situasjonen med Johnson & Johnson-vaksinen tett heilt sidan det europeiske legemiddeltilsynet EMA slo alarm.

Dei varsla at det er avdekt få, men skremmande tilfelle av eit sjukdomsbilete som liknar på det AstraZeneca-vaksinen, ifølgje norske forskarar, har ført til.

Johnson & Johnsons vaksine er ein vektorvaksine som til liks med AstraZeneca byggjer på eit adenovirus frå sjimpansar. Dette viruset har vorte tømt for sitt genetiske materiale og erstatta med koronavirustaggar.

– No får vi sjå kva som blir resultatet, men viss vi ikkje kan bruke den vaksinen, og heller ikkje AstraZeneca, blir det forseinkingar. Men eg understrekar at førebels er det berre slik at dette blir undersøkt. Så får vi sjå kva europeiske styresmakter konkluderer med, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

– Sjølv om vi ikkje kan bruke dei vaksinane, håpar vi at juni kan bli ein fin månad. Viss vi berre må bruke mRNA-vaksinar, vil ikkje det få så store konsekvensar for befolkninga over 45 år, seier Guldvog.

I USA er det meldt om seks tilfelle av det sjeldne sjukdomsbiletet med ein kombinasjon av blodpropp og låge tal på blodplater. Av dei seks tilfella er éin person er død, og éin av dei er i ein kritisk tilstand, opplyser styresmaktene i USA. Tilfella utgjer førebels ein ekstremt liten del av dei 6,8 millionar dosane som er distribuerte i USA så langt.

– Ansvarleg og lurt

Legemiddelverket slår fast at det blir ei kraftig forseinking av vaksinasjonen i Noreg viss vi ikkje kan bruke vaksinen til Johnson & Johnson.

– Eg synest det høyrest ansvarleg ut, og for så vidt lurt òg, å sjå nøye på dei erfaringane som er gjorde i USA, før ein startar utrullinga i Europa. Det er ei unik moglegheit til å gjere det, seier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NTB.

– Medan forseinkinga vil bli veldig kort utan AstraZeneca, vil ho bli betydeleg større viss ein ikkje skal bruke Johnson & Johnson-vaksinen. Det har òg med å gjere at han berre blir gitt i éin dose, seier han.

– Dette vil nok kunne påverke vaksineplanane i Europa og vaksinasjonsprogrammet i Noreg. FHI og Legemiddelverket vil forhåpentleg få meir informasjon om dette om kort tid, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Immunrespons

Så langt er det ikkje etablert nokon klar årsakssamanheng mellom sjukdomsbiletet og vaksinen. Amerikanske helsestyresmakter viser til at den leiande teorien er at årsaka er ein immunrespons som oppstår svært sjeldan etter vaksinasjon.

Sjukdomsbiletet slår inn etter rundt ei veke og ikkje lenger enn tre veker etter vaksinasjon, opplyste helsestyresmaktene på ein pressekonferanse tysdag. Mediantida er på ni dagar.

Etter nokre dagar kan ein oppleve influensaliknande symptom som inkluderer hovudverk. Helsearbeidarar og sjukehus blir bedne om å vere ekstra merksame på vaksinerte pasientar som har slike symptom og til dømes vondt i beina i tillegg.

