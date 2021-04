Solbergs første trinn i gjenopninga dempa av dårleg vaksinenytt

innenriks

Men det hang ei mørk sky over pressekonferansen med statsministeren: Johnson & Johnson, som produserer ein vaksine som etter planen skal fullvaksinere 1,9 millionar nordmenn innan august, utset utrullinga av vaksinen sin til Europa.

Sjeldne blodproppar og låge blodplater, slik som er avdekt med AstraZeneca-vaksinen, har ført til ei gransking òg av Johnson & Johnson-vaksinen.

Dersom vi fjernar den vaksinen, vil alle nordmenn først vere fullvaksinerte i oktober, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI fast.

– Men det avheng av om vi kan få tak i nokon andre vaksinar, braut Solberg inn.

Ho ville helst ha søkjelys på gjenopningsplanen som er i gang.

– Men vi skal ikkje ta alle bekymringane på forskot, la oss glede oss over at vi opnar litt, men Johnson & Johnson er så klart viktig for oss, sa statsministeren.

Framleis stengt i Oslo-området

Gjenopninga ho varsla var som venta: Den gjeld for dei delane av landet som har lågt smittetrykk, og dei nasjonale tiltaka som vart innførte før påske blir no oppheva.

For område som Oslo og Viken, der ein femdel av Noregs befolkning bur, vil det gå tid før den same gjenopninga kjem i gang.

– Det er vanskeleg å seie når vi kan opne der. Vi må ha lokale tiltak lenge. Det er i Oslo lokale vedtak som blir gjort. Men ein må sjå smittenedgang i Oslo før dei kan opne mykje, seier Solberg.

For resten av landet går startskotet for gjenopninga fredag: Då blir tometersregelen til einmeteren igjen, medan utestader kan skjenkje alkohol ved matservering igjen.

I tillegg blir det igjen opna for å ha inntil fem gjester heime.

– Sjølv om det kjem nokre lettar i dei nasjonale tiltaka frå fredag, er dei framleis strenge. Det er til dømes skjenkestopp klokka 22 med krav om matservering, og vi tilrår at arrangement som samlar personar frå fleire kommunar blir utsette eller blir avlyste, seier statsministeren.

Tre grunnar til opning

Regjeringa har fastsett tre parametrar som avgjer når og korleis det kan gjenopnast. Neste vurdering blir gjort i mai. Parametrane regjeringa vurdere er utviklinga i smittesituasjonen og sjukdomsbyrda, kapasiteten i helsevesenet og talet som er vaksinert.

Utviklinga i desse parametrane seier no at det er riktig å starte opninga av samfunnet, slår Solberg fast.

– Då eg gjorde greie for Stortinget sa eg at vi ville basere oss på data ikkje datoar når vi skulle opne opp, og vi er no der at vi kan gjennomføre første steg av gjenopningsplanen, seier statsministeren.

– Tiltaka som vart innførte før påske synest å ha god effekt. Derfor reverserer vi desse tiltaka no frå og med fredag, seier Solberg.

Statsministeren påpeikar at kommunane må vere i beredskap og vurdere å innføre lokale tiltak ved smitteblomstringar. Det er òg opp til kommunane å setje tiltaksnivå i skulane.

