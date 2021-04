Støre nektar å kortslutte ruskrangel i Ap

innenriks

– Det er usemjer i Arbeidarpartiet, og det har eg stor respekt for. Det eg har sagt, er at eg trur vi vil lande på eit godt resultat. Og det har eg tru på, seier Støre til NTB, to dagar før startskotet går for årets landsmøte.

Ap er delt i to leirar: Ein som vil seie ja til rusreforma til regjeringa og avkriminalisering av bruk og å ha mindre mengder narkotika, og ein som vil ha ei rusreform der rusavhengige blir tilbodne hjelp framfor straff, men seier nei til avkriminalisering.

Førebels ser det ut til at den siste gruppa er størst.

Støre har så langt halde tett om kva side han sjølv tilhøyrer. Det vil han først gjere på landsmøtet.

– Eg står framleis på det at eg har teke avgjerda om at landsmøtet bør avgjere denne saka, seier Støre.

– Så eg kjem ikkje til å kortslutte det no, to dagar før landsmøtet.

Samtidig seier Ap-leiaren at han er i tett kontakt med redaksjonskomiteen, som no jobbar hardt med å prøve å hale i land eit kompromiss.

– Eg har tillit til at redaksjonskomiteen vil gjere eit godt arbeid, seier han.

– Men som partileiar, vil du ikkje leie partiet i noka retning i denne saka?

– Jo, eg gjer det. Men eg gjer ikkje det gjennom daglege intervju i media, seier Støre.

