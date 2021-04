Store delar av Noreg må framleis leve med strenge tiltak

innenriks

Solberg medgav at «det er vanskeleg å seie» når også folk som bur i Oslo og Viken for fullt kan ta del i gjenopninga av Noreg, som ho varsla kunne starte i slutten av denne veka. Regjeringa lempar på dei nasjonale tiltaka, men i Oslo og Viken er det innført regionale og lokale smitteverntiltak, som trumfar dei nasjonale.

– Oslo og Viken er kjernestader for mykje av smitten i Noreg no, og det er klart at v må sjå eit endå lågare smittetrykk i Oslo før ein kan opne mykje, sa statsministeren, og viste til dei lokale tiltaka i hovudstaden.

– Så det er opp til lokalpolitikarane i Oslo å vurdere akkurat når dei kan opne litt. Det er framleis høgt smittetrykk, og det er grunnen til at vi forlengde tiltaka for områda rundt Oslo i Viken med to veker. Det er klart at det tek litt lengre tid, sa ho.

