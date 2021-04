Tilsette meir fornøgde enn studentane med undervisninga under pandemien

innenriks

Dei tilsette meiner i større grad enn studentane at den nettbaserte undervisninga har vore prega av gode opplegg.

Det kjem fram i forskingsinstituttet NIFUs undersøking av konsekvensane av koronapandemien våren 2020 blant tilsette og studentar ved universitet og høgskular.

– Eg forventar at universiteta og høgskulane bruker desse funna til å diskutere med studentane korleis den digitale undervisninga kan bli betre både på kort og lang sikt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Undersøkinga viser mellom anna at 67 prosent av dei tilsette meiner at dei fagleg tilsette klarte å lage gode opplegg for nettbasert undervisning. 44 prosent av studentane meiner det same.

Den viser òg at 43 prosent av dei tilsette meiner dei fagleg tilsette var flinke eller lykkast godt med å engasjere studentane i diskusjonar på nett. Her var berre 26 prosent av studentane litt eller heilt samde.

Rapporten viser òg at dei negative konsekvensane av nedstenginga er større blant ferske forskarar og studentar. Ein større del av dei yngste studentane har opplevd meir einsemd, vanskar med å strukturere studiekvardagen, saknet av sosialt studiemiljø og lågare studiemotivasjon.

