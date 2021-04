Ulv skoten i Rendalen

innenriks

Ulven blir etter gransking av tannstellet anslått å ha vore rundt to til tre år gammal. Den vart skoten i Rendalen like før klokka 18 tysdag, skriv Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på nettsida si rovdyr.org.

– Det er snakk om ein hannulv på rundt 45 kilo som ser ut til å vere vaksen, men også relativt ung. Så eg tippar alderen er to–tre år, seier Arne Sveen, som deltok i jaktlaget. Han er òg landsstyremedlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jaktlaget følgde spor etter ulven frå måndag kveld og ringa den inn to gonger før han vart felt. Fellinga er del av lisensjakta på ulv utanfor ulvesona. Det står no att ein kvote på fem dyr for dei delane av Hedmark og Akershus som ligg utanfor sona.

