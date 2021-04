Virke meiner gjenopninga vil ha stor betyding

innenriks

– Det er svært gledeleg at smitteutviklinga no tilseier at trinn 1 i gjenopningsplanen kan setjast i verk. Verksemdene vil heller halde ope med smitteverntiltak enn å halde stengt, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i ein kommentar til NTB.

Med dei nye tiltaka, som vil gjelde frå og med fredag, blir det nasjonale skjenkjeforbodet oppheva. Det blir dessutan opna for inntil 100 personar på arrangement innandørs og 200 personar utandørs, med moglegheit for tre kohortar à 200 personar.

