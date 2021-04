Virusvariant frå California påvist i Steinkjer

innenriks

Prøven var den første i det pågåande utbrotet i Steinkjer, skriv Trønder-avisa.

– Kommunen kjenner ikkje smittevegane til personen. Vi veit at prøven ikkje har nokon samanheng med tilfella i mars eller med påsketuristen. Desse personane har berre vore i Steinkjer. Det betyr at California-varianten er her som villsmitte, seier kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

Fem personar i husstanden til den smitta har vorte koronasmitta. Rognerud forventar at alle har California-varianten.

Ifølgje Californias folkehelseinstitutt blir California-varianten (B.1.427/B.1.429) anteke å vere 20 prosent meir smittsam.

Kriseleiinga i Steinkjer vedtok søndag fleire tiltak for å slå ned smitten. Både skular og kjøpesenter er stengde.

