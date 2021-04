Vurderer neste trinn i gjenopninga tidleg i mai

innenriks

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholda ligg til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenopningsplanen i mai månad. Det vil sjølvsagt vere avhengig av smittesituasjonen, sjukdomsbyrda og kapasiteten i helsevesenet, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

I trinn 2 vil regjeringa prioritere lettar for barn og unge og studentar. Men det vil òg komme lettar for dei breiare lag av befolkninga. Det betyr mellom anna meir fysisk undervisning, at fleire kan samlast heime og i samband med arrangement og at skjenkjetida blir utvida til midnatt.

(©NPK)