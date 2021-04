22 nye registrert smitta i Drammen

innenriks

Smittevegen er kjend for 19 av dei 22 nye smitta, opplyser Drammen kommune.

I tillegg har éin person fått påvist smitte etter reise i utlandet, medan smittevegen er ukjend for dei siste to. For den eine av desse to går smittesporinga framleis føre seg.

– 22 tilfelle er det høgaste smittetalet som er rapportert på nesten ei veke. Men vi trekkjer som vanleg ingen konklusjonar basert på enkelttal, og når vi ser smittetala over tid, ser det framleis ut til å vere eit søkkande smittetrykk i Drammen, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Den siste veka er det påvist 128 nye tilfelle i Drammen, medan talet for dei siste to vekene er 310.

