innenriks

16 av dei 23 nye smitta er nærkontaktar. I tillegg har tre ukjend smitteveg, og fire har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune.

To av dei smitta er under 13 år, medan ytterlegare fire er under 20.

1.877 personar testa seg i Bergen tysdag.

Så langt er 5.598 personar i kommunen registrert smitta.

(©NPK)