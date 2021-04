Ambulansekapraren: – Eg såg ikkje barnevogna

innenriks

– Eg såg ikkje barnevogna, sa 33-åringen då han starta forklaringa si i Oslo tingrett onsdag.

Mannen er tiltalt for drapsforsøk på i alt sju personar etter at han 22. oktober 2019 kapra ein ambulanse på Rosenhoff i Oslo og deretter køyrde rundt på Torshov med politiet etter seg. Under villmannskøyringa meiner påtalemakta at mannen medvite prøvde å køyre på ei mor som gjekk tur med sju månader gamle tvillingar liggjande i ei barnevogn og eit eldre ektepar i Åsengata på Torshov. Han er òg tiltalt for å ha prøvd å drepe to politimenn.

I retten sa den tiltalte at han berre såg det eldre ekteparet av fotgjengarane i Åsengata. Han sa òg at han ikkje såg politimennene.

Tiltalte har tidlegare berre vore i eit kort, innleiande avhøyr med politiet dagen etter hendinga. Sidan då har han nekta å la seg avhøyre.

I avhøyret sa han mellom anna at kvinna med barnevogna var den han hugsa best av fotgjengarane.

– Eg hadde null kontroll på den jævla bilen. Den var skoten i stykke, rambukka. Ikkje sant, eg svinga ikkje opp på det jævla fortauet. Den hadde null kontroll, sa mannen, ifølgje Spesialeininga.

På tidspunktet då ambulansen køyrde på barnevogna skal politiet enno ikkje ha skote mot ambulansen.

