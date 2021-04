Barneombodet: Ingen såg korleis summen av tiltak ramma barn og unge

innenriks

Barn og unge ber ei stor byrde, understreka kommisjonsleiar Stener Kvinnsland då han la fram rapporten frå kommisjonen. Han meiner det er grunn til bekymring for at mange som er unge i dag, vil bli påverka gjennom livsløpet av pandemien.

Barneombod Inga Bejer Engh er glad for at kommisjonen så tydeleg trekker fram belastninga og at dette utgjer eit eige kapittel i den 450 sider lange rapporten.

– Dette underbyggjer behovet for ein eigen heilskapleg tiltaksplan for å kompensere for dei negative konsekvensane for barn og unge. Vi har tidlegare bede regjeringa om dette, og vi deler bekymringa til kommisjonen for om ein heil generasjon kan få problem om det ikkje blir lagt inn ein betydeleg innsats, seier ho.

– Vart ikkje vurdert ved nedstenginga

Kommisjonen meiner fleire sider ved tiltaka kan få langsiktige konsekvensar:

* Heimeskule og digital undervisning kan gi mindre motivasjon og dårlegare vilkår for læring.

* Det kan føre til fråfall og svekkje jobbmoglegheitene seinare i livet.

* Sårbare barn og unge har vore særleg utsette under pandemien. Fleire viktige tenester fall heilt eller delvis bort våren 2020.

* Det er bekymring for auka omfang av omsorgssvikt, vald og overgrep, sjølv om det manglar sikre tal.

Rapporten beskriv korleis beredskapsarbeid ikkje tok omsyn til korleis tiltak i ein sektor heng saman med risikoen i andre sektorar.

– Dette er noko spesielt barn og unge har betalt prisen for. At ingen vurderte korleis summen av tiltaka ville verke overfor barn og unge ved nedstenging av skular, barnehagar og viktige tenester for barn og unge er svært alvorleg, seier Bejer Engh.

– Mangla «auge og øyrer»

Barneombodet meiner kommisjonsleiar Stener Kvinnsland bruker eit godt bilete då han sa at samfunnet mangla «auge og øyrer» for barn og unge. I framtida må desse omsyna vere betre tekne vare på, meiner barneombodet.

– Kommisjonen trekker fram at Grunnlova og menneskerettane dannar rammer som tiltaka må vurderast opp mot. Vi opplevde manglande forståing for dette då det vart gjort inngrep i dei grunnleggjande rettane til barn i starten, og eg meiner det er eit svært viktig poeng å ta med i framtidige kriser, seier ho.

Høie: Følgjer opp

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er samd i at det er viktig å følgje opp korleis barn og unge er ramma.

– Det som dei påpeikar med sårbare barn og unge, og det arbeidet som må gjerast for å prøve å rette opp konsekvensane av pandemien for barn og unge, er utruleg viktig. Det er grunnen til at vi allereie har sett ned ei hurtigarbeidande gruppe som skal jobbe med dette, med Peder Kjøs som leiar, seier han til NTB. Gruppa skal gi regjeringa råd om tiltak som kan setjast inn på kort, mellomlang og lang sikt når det gjeld psykisk helse, spesielt for barn og unge.

