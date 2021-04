Enkelte brød frå Bakehuset feilpakka

innenriks

På desse posane er ikkje mjølkepulver deklarert.

For å vere på den sikre sida overfor forbrukarar med mjølkeallergi vil Bakehuset informere om at det er ein risiko for at dei kan ha fått feil brød viss dei har kjøpt «Våre groveste Havrebrød skåret», skriv selskapet i ei pressemelding.

«Våre groveste Havrebrød skåret» kan kjennast att på havredekor på skorpa. «Våre groveste Matpakkebrød skåret» er utan dekor.

Brødet er dagsferskt og gjeld berre «Våre groveste Havrebrød skåret» som er kjøpt onsdag 14. april 2021 i Kiwi, Meny, Spar, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i austlandsområdet.

Forbrukarar som har fått feil brød, kan ta kontakt med butikken sin for å få eit nytt brød eller få refundert kjøpet.

