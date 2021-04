FHI: – Kjenne oss ikkje att i at vi skal ha gått ut over rolla vår

innenriks

For det første er Stoltenberg usamd i at FHI skal ha vore tilbakehaldne til inngripande tiltak i ein større pakke 12. mars 2020. Ho peikar på at FHI sjølv tok initiativ til ein større pakke 10. mars.

– Vi kjenner oss heller ikkje igjen i skildringa av at Folkehelseinstituttet skal ha gått ut over rolla si. Smittevernlova seier mellom anna eksplisitt at FHI skal gi råd, og ikkje berre produsere kunnskap. Men vi skal sjå nærare på omtalen av dette i rapporten før eg kan utdjupe dette nærare, seier Stoltenberg.

– Tryggjande

Ho meiner elles at rapporten frå koronakommisjonen gir ei grundig og god vurdering av handteringa av pandemien det siste året.

– Det er tryggjande at hovudkonklusjonen til kommisjonen er at handteringa i hovudsak har vore god. Det er vi samde i. Hovudbodskapen til kommisjonen er viktig, seier Stoltenberg.

Sidan ho enno ikkje har lese heile rapporten, meiner ho at det er for tidleg å uttale seg om detaljane i han.

– Men med utgangspunkt i pressekonferansen og hovudbodskapen er problemstillingane kommisjonen har sett på, sentrale, og konklusjonane vesentlege, seier Stoltenberg.

Viktig å halde fram evalueringa

Ho meiner det er viktig at kommisjonen òg er beden om å halde fram evalueringsarbeidet og levere ein sluttrapport seinare, sidan pandemien enno ikkje er over.

– Det er viktig å halde fram evalueringa. Svært mykje av arbeidet og handteringa er forbetra og skal framleis forbetrast framover. Ei sluttevaluering vil gi eit meir heilskapleg og endeleg bilete, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

(©NPK)