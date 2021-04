FHI: Smittespreiinga i Noreg heldt fram nedover førre veke

innenriks

Totalt vart det rapportert om 4.793 smittetilfelle førre veke (veke 14). Det er ein nedgang på 6 prosent frå veka før, og ein nedgang på 19 prosent frå veke 12, skriv FHI i vekerapporten sin.

3,3 prosent av dei 144.496 personane som testa seg, testa positivt. Delen er langt lågare enn i påskeveka og på nivå med veke 11.

Matematisk modellering viser at den nasjonale smittetrenden har vore nedgåande sidan 25. mars, og det gjennomsnittlege reproduksjonstalet (R-talet) sidan den gongen er 0,8. R-talet seier kor mange ein koronasmitta person smittar vidare.

Folkehelseinstituttet presiserer at det er stor geografisk variasjon mellom dei ulike fylka. Oslo har klart flest melde smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, med 441 i veke 13 og 14 samla. Deretter følgjer Viken, som har 346 smitta per 100.000 innbyggjarar.

72 prosent av smitten i Oslo og Viken

Koronasmitta i desse to fylka utgjorde til saman 72 prosent av dei melde smittetilfella i heile landet førre veke, men trenden i registrert smitte er minkande i begge fylka.

– Oslo og ei rekkje andre kommunar på Austlandet har stått for om lag tre firedelar av tilfella og majoriteten av sjukehusinnleggingane i landet over lang tid. Her trengst vedvarande sterk innsats med testing og smittesporing og dessutan ekstra kontaktreduserande tiltak, skriv FHI i rapporten.

Medan det var ein liten nedgang i nye covid-19-innleggingar på sjukehusa førre veke, var det ein auke i koronarelaterte dødsfall i Noreg. Totalt vart det registrert 20 slike dødsfall, som er det høgaste talet sidan veke 4.

FHI rapporterer at auken i dødsfall blir driven primært av dødsfall utanfor sjukeheim, og hos personar yngre enn 75 år. Dei skriv at stigninga må sjåast i lys av det høge talet smitta og sjukehusinnlagde dei førre vekene.

Auke i reiser til Noreg

Personar fødde utanfor Noreg held fram med å vere overrepresentert på smitte- og innleggingsstatistikken – utanlandsfødde stod for 39 prosent av dei melde smittetilfella og 56 prosent av nye innlagde i veke 14.

Totalt gjennom pandemien står utanlandskfødde for 36 prosent av smittetilfella i Noreg sidan starten av pandemien. Flest har Polen som fødeland.

Førre veke var Noreg vanlegaste fødeland blant dei registrert smitta, føre Polen, Sverige og Pakistan.

I same tidsrom var det fleire reiser til Noreg og koronatestar som vart tekne på teststasjonane på grensa. 94 av dei som testa seg på grensa, testa positivt. Det utgjer ein del på 0,7 prosent av dei testa.