Frp: Rapport stadfestar manglande kontroll på importsmitte

innenriks

– Importsmitten er hovudgrunnen til smittebølgjene, og mykje smitte kunne vore unngått dersom vi hadde hatt kontroll på grensene. Når regjeringa endeleg innførte strengare innreisekrav, så slår kommisjonen òg fast at det mangla verktøy for å gjennomføre desse krava, seier ho.

– Det er heilt tydeleg for meg at kommunar som Ullensaker og Halden ikkje hadde nokon føresetnader for å handtere store delar av importsmitten på grensene våre åleine. Dei burde fått langt meir støtte, og staten burde teke eit større ansvar, held Frp-nestleiaren fram.

