Høie ser ikkje behov for omorganisering

innenriks

I rapporten kjem det ifølgje leiaren av kommisjonen Stener Kvinnsland fram at FHI og Helsedirektoratet «tråkka i bdet til kvarandre» i byrjinga av pandemien.

Koronakommisjonen skriv i rapporten at rolleforståinga var uklar den første delen av 2020, og at det tok tid for FHI og Helsedirektoratet å reindyrke rollene som høvesvis smittevernfagleg kunnskapsleverandør og styresmaktsutøvar.

Men ifølgje Høie er det teke grep undervegs for å rydde opp.

– Så mange av desse problemstillingane er ikkje like relevante no som i byrjinga, seier han.

Høie trekker fram at kommisjonen tilrår ei evaluering av smittevernlova. Dette er noko han ser for seg at regjeringa vil komme tilbake til.

– Men eg opplever ikkje at det ligg noko grunnlag her for store reformer i hovudelementa i forholdet mellom FHI, direktoratet og departementet, seier Høie til NTB.

Ifølgje han har regjeringa allereie teke tak i mange av dei svakheitene som kommisjonen påpeikar.

– Vi har gjort mykje på smittevernutstyr, vi har bygd opp eit nasjonalt beredskapslager, vi har gått opp grensene mellom FHI og Helsedirektoratet, og vi har gjennomført kraftfulle tiltak for å redusere risikoen for importsmitte.

(©NPK)