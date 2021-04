Holden: Vaksineplanen bør endrast etter trøbbel med Johnson & Johnson-vaksinen

innenriks

Holden, som leiar ekspertgruppa som har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvensar av koronapandemien, meiner vaksinane i Noreg bør fordelast annleis, melder NRK.

– No blir det større knappleik på vaksinar. Derfor er det endå viktigare at vaksinen blir brukt på ein effektiv måte. Det er to grep som kan bidra til det – lengre avstand i tid mellom dose ein og to, og ei sterkare skeivfordeling geografisk, seier han.

Det har vore knytt store forventningar og voner til Johnson & Johnson-vaksinen, men etter eit fåtal alvorlege sjukdomstilfelle er det no full stans i leveransen til Europa.

Det betyr at vaksinasjonen kan vere forseinka i opptil tolv veker. Berre i juni skulle det komme éin million dosar frå denne produsenten, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det overraskar meg ikkje. Hittil har det gått veldig fort og vi har vore veldig heldige. Det at det blir hindringar undervegs må ein rekne med, seier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

