Køyreleidning fall ned på tog sør i Oslo – passasjerar vart evakuerte

Politiet fekk beskjed om hendinga klokka 16.40 onsdag ettermiddag.

Det vart meldt om fleire knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personar var lettare skadde. To personar fekk behandling for kuttskadar av ambulansepersonell.

– Brannvesenet er i gang med å jorde dei straumførande leidningane slik at straumen blir leidd bort frå sporet og evakuering av passasjerane i toget kan gå føre seg trygt, sa operasjonsleiar Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB i 17-tida.

Evakuerte passasjerar

Klokka 17.24 opplyste politiet at evakueringa av passasjerane var i gang. Det var cirka 70 passasjerar på toget.

Politiet har gjort fleire vitneavhøyr og dessutan snakka med togføraren for å finne ut kva som skjedde.

– Det er eit tog på veg til Ski som har teke med seg ein straumførande leidning akkurat ved Rosenholm stasjon. Og den køyreleidningen, den small inn i sida på toget, slik at det var fleire vindaugsruter som gjekk, sa innsatsleiaren til politiet på staden til Østlandets Blad.

Rosenholm stasjon ligg heilt sør på Holmlia i Oslo kommune, rett nord for grensa til Nordre Follo kommune.

Uvisst når strekninga er køyrbar

Ifølgje Bane Nor rammar ulykka lokaltoga L2 mellom Stabekk og Ski, L21 Stabekk – Moss og L22 Skøyen – Rakkestad. Også regionstoget R20 mellom Oslo S og Halden er ramma.

Vy opplyser at det blir sett opp buss på dei ramma strekningane.

Ifølgje pressevakt Olav Nordli i Bane Nor er det uvisst når togtrafikken kan starte opp igjen. Til Avisa Oslo opplyser han at det òg er meldt om ein brann langs sporet i nærleiken av Kolbotn.

På Twitter opplyser Bane Nor onsdag kveld at køyreleidningen òg ligg nede ved Kolbotn.

