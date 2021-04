KS sluttar seg til kritikken til koronakommisjonen mot regjeringa

innenriks

Interesseorganisasjonen til kommunane stiller seg bak kritikken til koronakommisjonen mot regjeringa og skriv i ei pressemelding at regjeringa ikkje informerte og involverte kommunane godt nok. Den «burde lagt betre til rette» for kommunane, heiter det i meldinga.

Koronakommisjonen kom onsdag med rapporten sin om handteringa til styresmaktene av koronapandemien som ramma Noreg med til dels lammande kraft for eit drygt år sidan.

– Vi kjenner oss godt igjen i innhaldet i rapporten. Kommunane har teke ansvar for mange nødvendige oppgåver som følgje av pandemien, i tillegg til ordinær drift. Informasjonen frå sentrale styresmakter har til tider vore massiv og uoversiktleg med korte tidsfristar for iverksetjing, i tillegg til at han ofte kom for seint, seier styreleiar Bjørn Arild Gram i KS.

Han poengterer dessutan at KS i lengre tid i starten av pandemien varsla om mangel på smittevernutstyr i kommunehelsetenesta og at helsedepartementet tok for lite omsyn til kommunane i fordelinga. Dette kjem òg fram i rapporten frå kommisjonen.

– Trass i fleire utfordringar undervegs, er likevel hovudinntrykket vårt at kommunane i stor grad har klart å halde oppe tenester med vanleg kvalitet, seier Gram.

