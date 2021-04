Koronakommisjonen med hard kritikk: Regjeringa var ikkje førebudd

innenriks

– Regjeringa visste at ein pandemi var den nasjonale krisa som var mest sannsynleg, og som ville ha dei mest negative konsekvensane. Dette har vore framheva lenge, og gjentekne gonger i inn- og utland, sa leiaren av koronakommisjonen Stener Kvinnsland då han la fram rapporten sin onsdag.

Han viser til at det seinast vart påpeika av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) seinhausten i 2019, altså berre månader før pandemien slo inn.

– Vi meiner det er ein alvorleg svikt at dei likevel ikkje var førebudde då covid-19-pandemien kom, sa Kvinnsland.

Lagera nesten tomme for smittevernutstyr

Kommisjonen har granska handteringa til styresmaktene av pandemien.

Dei konkluderer med at handteringa samla sett har vore god, men at det finst fleire kritikkverdige forhold, særleg ved beredskapen.

Dei trekkjer mellom anna fram stor mangel på smittevernutstyr i den tidlege fasen av pandemien.

– Regjeringa visste at det mest sannsynleg ville vere vanskeleg å skaffe smittevernutstyr ved ein pandemi. Likevel var lagera nærast tomme, sa Kvinnsland.

Mogleg grunnlovsbrot

Kommisjonen påpeikar òg positive sider ved handteringa. Mellom anna at styresmaktene handla raskt då smitten byrja å spreie seg for alvor i mars i fjor.

– Faktisk var det vel slik i mars 2020 at vi hadde den høgaste smittetettleiken i dei nordiske landa. Så det var absolutt grunn til å gjere noko, sa Kvinnsland.

Samtidig påpeikar kommisjonen at måten det vart gjort på, nemleg at avgjerda vart teken av Helsedirektoratet, kan vere i strid med Grunnlova.

– Vi er vel tett på å meine det. Avgjerder av store nasjonale konsekvensar skal fattast av Kongen i statsråd, sa Kvinnsland.

Større tidspress enn nødvendig

Kommisjonen meiner vidare at det var riktig å stengje ned 12. mars i fjor, men at tidspresset vart større enn nødvendig. Det var lite kunnskap om effekten av dei inngripande tiltaka og stor uvisse om kor utbreidd smitten var.

– Allereie i midten av februar snakka Helsedirektoratet om at det kunne bli aktuelt med inngripande tiltak. Likevel vart ingen andre departement involverte, og vi finn ingen spor av at samfunnskonsekvensane av tiltak vart vurdert før nedstenginga, seier Kvinnsland.

Kommisjonen konkluderer òg med at ansvarsfordelinga mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI har verka uklar under handteringa av pandemien.

Held fram arbeidet

Regjeringa fortalde onsdag at dei ønskjer at koronakommisjonen fortset arbeidet til pandemien er over.

Så godt som alle medlemmene har takka ja til å halde fram.

– Vi må lære av krisa vi no står midt oppe i, slik at vi er betre førebudd neste gong noko skjer, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho fekk overlevert rapporten frå koronakommisjonen onsdag.

