NHO: Berre éin av ti bedrifter vil nytte seg av lønnsstøtteordning

innenriks

Den nye ordninga tredde i kraft 15. mars og gjeld ut juni. Den inneber at kriseramma bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per månad i støtte per tilsett som dei set i arbeid igjen etter permisjon.

Men i NHOs siste medlemsundersøking svarer berre 2 prosent av bedriftene at dei har nytta seg av ordninga. Berre 11 prosent seier at dei kjem til å nytte seg av ho.

– Dei som ikkje vil bruke ho, oppgir mellom anna at omsetningsfallet er for lågt til å kvalifisere. At berre kvar tiande bedrift vil nytte seg av ordninga betyr ikkje nødvendigvis at ordninga er dårleg, eller feil skrudd saman, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Han peikar på at ordninga er meint å treffe bedriftene som slit mest og som av den grunnen har permittert mange. Målet er å stimulere dei til å ta tilbake tilsette tidlegare enn det dei elles hadde hatt økonomi og tryggleik til.

I undersøkinga kjem det òg fram at halvparten av bedriftene oppgir lågare omsetning enn normalt.

– Eit fleirtal av bedriftene oppgir nedgang i aktiviteten frå førre til siste månad. Lyspunktet er at eit lite mindretal ventar betring dei neste tre månadene, både i omsetning, prisar og sysselsetjing, seier Dørum.

(©NPK)