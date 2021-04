Nye gepardar til Dyreparken

innenriks

Dei to gepard-søskenpara kom frå Frankrike og Sverige tysdag kveld.

Ifølgje dyrepassar Olav Åsland ser det ut til at dei fire dyra allereie har funne seg godt til rette i parken. Onsdag morgon låg hannane tett inntil kvarandre og slappa av i halmen, medan hoene var litt meir forsiktige.

– Dei verkar nysgjerrige, men samtidig ganske rolege, seier Åsland.

Geparden, som er det raskaste pattedyret i verda, er trua av utrydding. Derfor jobbar dyreparkane i verda med å verne arten.

Arten er ein del av eit internasjonalt bevaringsprogram i europeiske dyreparkar, og Dyreparken har fått dei fire gepardane etter tilråding frå programmet.

– Det er veldig gøy og ei tillitserklæring at vi no får inn fire nye gepardar som er ein del av bevaringsprogrammet. Vi håpar at dette kan føre til framtidige gepardungar i Dyreparken, seier biolog Helene Axelsen.

Med dei nye dyra har Dyreparken no sju gepardar, tre hoer og fire hannar.

