Perfekt vêr i heile landet for første uteservering i år

Fleire stader blir nok stolar og bord sette ut på fredagen når den nasjonale skjenkestoppen blir oppheva for utestader med matservering. Rett nok er det framleis stopp for skjenking og servering i nokre kommunar, mellom anna Oslo. Men andre stader kan den vakre vårsola for første gong i år nytast utandørs på restaurantar.

Solvegg i nord

I Nord-Noreg kan befolkninga leggje bak seg snøvêret som endå ein gong har overraska landsdelen og som gjerne kjem ein tur på våren. Til helga kjem det herleg, varmare vêr og flott sol.

– Laurdag blir det opphald og ganske fin sol både i Nordland og Troms. Medan søndag blir det herleg sol i heile Nord-Noreg, seier vakthavande meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt.

Ho lovar òg plussgrader mange stader.

– Viss ein finn seg ein solvegg, kan det gå fint å sitje ute viss ein kler seg og tek med teppe, seier ho.

Kryp oppover

I Trøndelag blir det òg herleg og varmt i solveggen denne helga. Frå fredag blir det frålandsvind og god sol i heile Midt-Noreg.

– Det blir ordentleg fint. Og temperaturane kan komme opp i rundt ti grader, seier meteorologen.

På Vestlandet blir det fint allereie frå torsdag. Kanskje det blir litt skyer fredag, men det blir opphald og rolege vindforhold. Temperaturane kryp oppover og kan fort bli rundt 13 grader.

– Det blir litt avhengig av skydekket, men det ser ganske fint ut, seier Eikill.

Godvêret held seg både laurdag og søndag med opphald og lettskya himmel. Rogaland er det einaste området som kan få litt meir skyer.

15 grader i sør

Austafjells blir det veldig herleg og varmt i helga. Temperaturane kan fort komme opp mot 15 grader.

– Ein må likevel krysse fingrane. Det kjem veldig an på skydekket. Viss det kjem nedbør på kysten blir det kjøligare, seier meteorologen. Ho understrekar at prognosane for Austlandet og Sørlandet er veldig usikre.

Torsdag er den sikraste dagen med godvêr. Fredag blir det lettskya, medan det laurdag kan komme fleire skyer. På kvelden laurdag kan det òg komme nokre dropar.

Framover er det uvisst om det fine vêret som treffer heile landet denne helga, vil halde seg. Høgtrykket vil truleg bli erstatta av ny nedbør, som først kjem inn i vest neste veke og som etter kvart trekkjer nordover.

