Røa-drapet: Drapssikta son blir varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Sikta får òg medieforbod i to veker, skriv Oslo tingrett i rettsavgjerda si onsdag. Fengslinga vart behandla ved kontorforretning, som inneber at den ikkje vart behandla i eit rettsmøte.

– Rettsavgjerda er i samsvar med våre innspel. Retten vurderer ikkje om det er sterkt sannsyn for straffskuld, men meiner at politiet skal få fire veker på etterforsking for å avklare nærare. Det er heilt naturleg her, seier forsvararen til mannen, advokat John Christian Elden, til NTB.

Påtaleansvarleg la ikkje ned påstand om fullstendig eller delvis isolasjon.

– Vi meiner at brev- og besøksforbod er tilstrekkeleg i denne saka her, seier politiadvokat Anne Marie Hustad.

Beslag av våpen

Hustad stadfestar at det er gjort beslag av eit våpen, og etterforskinga knyter dette til sikta.

– Utover det vil eg ikkje kommentere det noko nærare. Det er tidleg i etterforskinga, så då går eg ikkje inn på detaljar knytt til beslag eller funn, seier ho.

Politiadvokaten stadfestar òg at det er utført ransaking i bustaden til mannen på Kongsberg.

– Det er gjort beslag der, men heller ikkje der kan eg kommentere beslag eller funn, opplyser Hustad.

Bevisøydelegging

I rettsavgjerda skriv Oslo tingrett at dei har lagt vekt på at etterforskinga har vore i ein heilt innleiande fase, og at sikta ikkje er ferdig avhøyrt.

– Det er vitne med tilknyting til saka som det er viktig at kan avhøyrast utan at sikta har moglegheit til å påverke forklaringane deira, noko som også blir anteke å ha betyding for å klargjere bakgrunn og motiv for hendinga, skriv tingrettsdommar Birgitte Kolrud i rettsavgjerda.

Det var nettopp grunngitt i fare for øydelegging av bevis at politiet kravde mannen varetektsfengsla i fire veker med brev-, besøks- og medieforbod.

Påtalemakta bad om at fengslingsvedtaket ikkje skulle offentleggjerastav omsyn til etterforskinga, men tingretten var usamd.

Berre tre personar på staden

Advokat Tor Kjærvik vart skoten og drepen i Oslo måndag kveld. Sonen er sikta for drapet, og dessutan for drapsforsøk på Kjærviks sambuar. Ifølgje politiet har han knytt seg til drapshandlinga.

Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyste til pressa ved politihuset i Oslo onsdag ettermiddag at det berre var avdøde, sikta og fornærma (Kjærviks sambuar) på staden måndag kveld.

Kjærviks sambuar er avhøyrd, men behovet for ytterlegare avhøyr blir vurdert.

Forsvararen til sonen, advokat John Christian Elden, har tidlegare opplyst at klienten hans samtykkjer til varetektsfengsling, men ikkje har teke stilling til straffskuld.

(©NPK)