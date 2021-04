Raymond Johansen fryktar auka importsmitte

innenriks

Byrådsleiaren seier onsdag at hovudstaden ikkje toler at det blir opna ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Noreg. Han refererer til regjeringsplanen om gjenopning av Noreg, der det vart sagt at det skal blir opna for utanlandsk arbeidskraft som kan gjere tapet av verdiskaping og jobbar minst mogleg.

Han seier dette høyrest ut som ei ordning som kan femne svært mange arbeidsinnvandrarar.

– Då blir vi i Oslo veldig urolege. Vi toler rett og slett ikkje at det igjen skal opnast ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Noreg, når vi akkurat ser ut til å ha slått ned endå ei smittebølgje, seier Johansen.

– Det aller siste vi treng no er auka importsmitte. No må vi halde fast ved det vi veit fungerer. Framleis svært strenge reglar for arbeidsinnvandring er ein heilt nødvendig føresetnad for at vi skal kunne opne Oslo igjen, seier byrådsleiaren.

(©NPK)