Regjeringa mangla plan for å stoppe importsmitte

innenriks

Sommaren og hausten i fjor vart det gjort unntak frå innreise- og karantenereglar for utanlandske arbeidarar. Ordninga med at arbeidsreisande kunne teste seg som alternativ til karantene, var basert på at arbeidsgivarane skulle organisere, gjennomføre og finansiere testinga.

I tillegg hadde arbeidsgivarane ansvar for smitteverntiltak og for at buforholda tilfredsstilte krav til karantene. Det var overbelasta kommunar som hadde ansvar for å føre tilsyn med at krava vart følgde.

– Regjeringa laga reglar for arbeidsreisande utan gode system for å kontrollere at dei vart følgde, seier leiar for koronakommisjonen, Stener Kvinnsland.

Då regjeringa innførte strengare grensekontroll mot slutten av 2020, hadde dei ikkje verktøy for å gjennomføre han. Registreringar av reiser over grensa gjekk i starten føre seg med penn og papir.

(©NPK)