SV ber Ap seie ja til rusreforma

innenriks

– Noreg treng ei rusreform, og den avgjerda må fattast no, ikkje etter valet, seier Lysbakken til Dagbladet.

SV har dermed motsett haldning av Aps andre moglege regjeringspartnar Senterpartiet, som har vendt tommelen ned for rusreforma.

Imot avkriminalisering

Både Sp og eit anteke fleirtal i Ap er imot hovudgrepet i reforma om avkriminalisering, nemleg at bruk og innehav av mindre mengder narkotika til eige bruk ikkje lenger skal straffast.

Dersom Ap bestemmer seg for å seie nei til reforma på landsmøtet i helga, betyr det at regjeringa ikkje vil få fleirtal i Stortinget, sidan også Frp seier nei.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre opna tysdag for moglegheita for å skrote reformforslaget frå regjeringa og snikre ei ny reform etter valet.

Det er ein dårleg idé, meiner Lysbakken.

– Debatten om å byrje på nytt er meiningslaus. Dei same frontane vil vere der. Det er no denne saka skal avgjerast, seier han.

Urettferdig

SV-leiaren peikar òg på at dagens narkotikapolitikk rammar sosialt urettferdig.

– Dagens system straffar barn av arbeidarklassen hardare enn barna til dei velståande. Det verkar som om mange av neistemmene i Ap trur at rusreforma er eit borgarleg påfunn, men det stemmer altså ikkje, seier Lysbakken.

Ap har i fleire år hatt programfesta at reaksjonane for tunge rusbrukarar skal flyttast frå justis- til helsesektoren, med andre ord at dei skal møtast med hjelp, ikkje straff. Men partiet er sterkt splitta i synet på korleis rekreasjonsbrukarar og ungdom som eksperimenterer med rus, skal møtast.

(©NPK)