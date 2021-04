Sambuar avviser påstand om familiekonflikt før Kjærvik-drapet

innenriks

– Det eg kan seie, er at dette i aller høgaste grad kom overraskande og som lyn frå klar himmel. Sambuaren har ikkje oppfatta at ho har hatt ein dårleg relasjon til sikta. Ingen hadde trudd at noko som dette skulle skje, seier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2.

Kjærviks son i 30-åra er sikta for drap på Kjærvik og drapsforsøk på Kjærviks sambuar.

– Ho var vitne til at sambuaren vart skoten og drepen og opplevde sjølv å bli utsett for drapsforsøk. Det er ei frykteleg påkjenning – ei fullstendig traumatiserande oppleving, seier Andenæs til NTB.

Sonen har ikkje teke stilling til straffskuld, men har samtykt til varetektsfengsling, opplyser Elden. Ifølgje politiet har han knytt seg til drapshandlinga.

