Sjukepleiarforbundet skuffa og forundra over rapporten

– Intensivkapasiteten og kapasiteten kommunane har til å handtere store smitteutbrot var nokre av dei største utfordringane ved starten av pandemien. Dette burde vore ein av hovudbodskapane, men er berre så vidt nemnt i rapporten frå koronakommisjonen. Det er skuffande, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen.

Ho er forundra over at kommisjonen ikkje har sett grundigare på problemstillinga. Det var klart heilt frå byrjinga at intensivkapasitet kunne komme til å bli eit stort problem, og i løpet av året har ikkje kapasiteten auka nemneverdig, påpeikar forbundsleiaren.

Prioriterte sjukehus framfor kommunane

Larsen merkar seg kritikken som er retta mot mangelen på smittevernutstyr, og at Helse- og omsorgsdepartementet prioriterte sjukehusa over helse- og omsorgstenesta.

– Spesielt i kommunane stod helsepersonell nesten heilt utan vern dei første månadene av pandemien. Med fare for eiga helse, for å dra smitte med seg heim til eigen familie og med ein redsel for å bli den «bøddelen» som tek med livstruande smitte inn til neste pasient, så har sjukepleiarar og anna helsepersonell stått i det og gjort ein imponerande innsats, seier ho.

– Må sjå på bemanning

Bemanninga var mange stader marginal i utgangspunktet, og når nokon vart sjuke eller sett i karantene, gav det ei stor belastning på kollegaene, seier Larsen.

– Vi hadde forventa at dette hadde vorte granska som eitt av hovudpunkta av kommisjonen, og håpar derfor at det blir tema i det vidare arbeidet til kommisjonen, seier ho.

